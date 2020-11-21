«الشبشب ربى أجيال».. تصريحات كريم عبد العزيز تتصدر تريند جوجل

تصدر الفنان كريم عبد العزيز تريند جوجل، عقب استضافته أمس في برنامج "السيرة" مع المذيعة وفاء الكيلاني، وترصد"الدستور" في السطور التالية أبرز تصريحات عبد العزيز.- «الشبشب ربى أجيال» حتى إن والدته كانت تأخذه معها حين تشتري «شباشب» وكانت تختاره على حسب الوزن وليس الشكل أو اللون حتى يترك أثرًا.- حين كان عمره 15 عامًا وسرق سيارة والده دون أن يعلم، وبعد أن قادها في منطقة العجوزة حول المنزل ولكنه تسبب في حادث مع سيارة أخرى جديدة لونها رمادي، وحينها فتح باب السيارة وهرب لأنه تخوف من أن يتم القبض عليه وسجنه.- كشف عن أنه استنسخ عدة نسخ من مفاتيح شقته ومكتب والده في صغره، وقال: «الممنوع مرغوب، مبحبش البيبان المقفولة، ولا إن كل حاجة يتقال عليها ده لا وده لا، عملت نسخة من كل مفتاح في البيت، ودي حاجة بقولها لأبويا وأمي لأول مرة».- قال الفنان كريم عبد العزيز إنه بعد انفصال والديه استوعب الفكرة، كما أن الوالد والوالدة انفصلا بشكل محترم جدا، كما أن الأب كان دائما ما يتابع المدارس والمستشفيات وغيره، "وبعدما كبرت اكتشفت أنه وارد أن الطرفين يفضلان الانفصال، والطلاق حلال، ولكن ده لا يعيب أي طرف فيهما إطلاقا".- وأضاف "كنت بلوم والدي وأنا صغير على الانفصال، وفي نص الطريق كنت بلوم والدتي، وبعد كده صالحتهم على بعض في الآخر، وطبعا كنت زى أي طفل مضايق إن والدي انفصل عن والدتي، ولكن أمي كانت بـ 100 راجل وجامدة وقوية ولم تتزوج، عشان طبعا أنا وأختي".- وأكد أن "زوجة أبي هي أمي الثانية، ورغم عدم حبي لها في البداية، إلا أنها كانت تدافع عني عندما يعنفني والدي"، مضيفا "عمرها ما كانت زوجة أب، ولا والدى كان زوج أم لابنتها، وأنا بناديها بقولها يا (فرفورة) وبدلع والدي بقوله يا (زيزو)، وأنا أمي عايشة معايا في البيت ولما والدي بييجي ومعاه زوجته بيكونوا كلهم قاعدين سوا عادي".