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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالى: مستعدون لامتحانات الفصل الدراسى الأول

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:25 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
ريم محمود وإسراء جمال
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عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، اليوم السبت، في رحاب جامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.

في بداية الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وهنأها على متحف الفن المعاصر بمجمع الفنون والثقافة، كما تقدم بالتهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوه، الذي تم تعيينه رئيسا لجامعة الإسكندرية بقرار جمهوري.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات، وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

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