إرجاء فقاعة السفر بين هونج كونج وسنغافورة لأسبوعين

أرجأت حكومتا هونج كونج وسنغافورة، اليوم السبت، فقاعة سفر تتيح للمسافرين السفر بينهما دون الخضوع لحجر صحي، فيما أشارت هونج كونج إلى تفاقم جائحة كورونا بوصفه السبب وراء هذه الخطوة.كان من المقرر أن يبدأ إطلاق أول فقاعة سفر جوية ثنائية لهونج كونج غدا الأحد، ولكن جرى تأجيلها لأسبوعين نظرا لأن الحكومة تتصدى لزيادة في إصابات كورونا.وقال متحدث باسم الحكومة، في بيان، إن وضع الجائحة في هونج كونج "يزداد سوءا بسرعة".وقال وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج، إدوارد ياو، إنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل إعادة التطبيق الرسمي للخطة أوائل الشهر المقبل، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وجرى تسجيل 43 إصابة جديدة بالفيروس اليوم السبت، فيما تخشى الحكومة من الأعداد المتزايدة لحالات العدوى المحلية التي لا يمكن رصدها.وسجلت هونج كونج 5561 إصابة بفيروس كورونا و108 وفيات على صلة به.وقالت الحكومة: "إنه من المتوقع أن يظل وضع الجائحة في هونج كونج حرجا في المستقبل القريب.. وفي حال إطلاق فقاعة السفر الجوي مثلما هو مقرر فسوف يتعين إجراء تغييرات".وفي بيان آخر، اليوم السبت، أصدرت الحكومة مجموعة أخرى من القيود للحد من انتشار كوفيد- 19، ولم يتم السماح بإعادة فتح الفعاليات الموسيقية الحية وغرف الحفلات والنوادي إلا مؤخرا.