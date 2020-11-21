رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة اللبنانية: 69 تمكنوا من الهرب من سجن بعبدا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:14 م
الشرطة اللبنانية
الشرطة اللبنانية
أ.ش.أ
طباعة
أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) أن إجمالي السجناء الذين تمكنوا من الهرب، صباح اليوم، من السجن الملحق بقصر عدل (محكمة) بعبدا، بمحافظة جبل لبنان، يبلغ 69 سجينا، مشيرا إلى أنه جرى إلقاء القبض على 15 شخصا منهم، في حين سلم 4 آخرون أنفسهم طواعية.

وكان السجناء قد تمكنوا، صباح اليوم، من تنفيذ عملية هروب جماعية لم تُعرف ملابساتها الكاملة حتى الآن.

وذكرت قوى الأمن الداخلي- في بيان لها اليوم- أن عددا من السجناء استولوا على سيارة أجرة (تاكسي) بالقوة من قائدها، واستخدموها في الهرب من ملاحقة الشرطة، غير أنهم اصطدموا بشجرة كبيرة جراء السرعة الجنونية، الأمر الذي أدى إلى مصرع 5 أشخاص منهم وتعرض شخص آخر لإصابة استدعت إيداعه أحد المستشفيات لتلقي العناية الطبية.

وأكدت قوى الأمن الداخلي أن عمليات التحري والاستقصاء تُجرى بصورة مُكثفة لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارين وعددهم 44 سجينا، بموازاة التحقيق في ملابسات الحادثة بإشراف سلطات التحقيق القضائية.

وكان لافتا أن عددا من السجناء الذي سلموا أنفسهم طواعية، تبين أن ذويهم هم من أوعزوا إليهم بهذا الأمر أو أجبروهم على عدم الاستمرار في الهرب وأن يقوموا بتسليم أنفسهم، خشية أن يتعرض أبناؤهم للضرر أو حتى الموت خلال المطاردات والملاحقات التي تقوم بها الشرطة بصورة مكثفة للفارين.

من جهة أخرى، أجرى رئيس الجمهورية، ميشال عون، اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية محمد فهمي، الذي أطلعه على تفاصيل فرار السجناء.

وذكرت الرئاسة اللبنانية- في بيان لها- أن عون طلب من وزير الداخلية التشديد في إجراءات البحث عن السجناء الفارين والقبض عليهم، إضافة إلى التحقيق في ظروف فرارهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

موضوعات متعلقة

«قد تصل إلى الحبس».. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المترو

استبعد قطر.. «كاف» يكشف عن مكان مباراة كأس السوبر الإفريقي 2020

والد «فتاة المعادي»: «قتلوا بنتي علشان 85 جنيه»

وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان

الصور

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

image description

تطوير 7 مزلقانات بأسيوط ضمن خطة «السكة الحديد»

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة تطوير مواقف الأقاليم

الأكثر قراءة

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «فتاة المعادى» لـ25 نوفمبر

من أغلى صفقة إلى المجهول.. نجم الزمالك «مش لاقى نادى»

الحكومة الجزائرية: غلق المدارس بسبب «كورونا» غير مطروح حاليًا

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

اعترافات «فتاة التانجو».. تصطاد زبائنها من حساب «بسبوسة بالقشطة»

منوعات

شفاء المهندس عدلى القيعى وزوجته من كورونا

«الدستور» تحقق حلم «مهووس الأهلى» بمقابلة الخطيب (صور)

بدء تنفيذ «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» بالوادي الجديد

أيرلندا تحيي الذكرى المئوية لهجمات «الأحد الدامي» عام 1920

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

قريبا.. «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

تفاصيل ندوة «البيئة والمخلفات الصلبة فى مصر» بالأعلى للثقافة (صور)

لا يخلو بيت منه.. العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي للتلفاز»

«الصقر».. ديوان جديد للشاعر عبدالله بن سعيد الحول