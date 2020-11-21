إصابة 15 فى حادث تصادم بالقليوبية

أصيب 15 شخصًا في حادث تصادم علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، عند مدخل مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، وتبين تصادم سيارة نقل مع أخرى ميكروباص.كما أسفر الحادث عن إصابة 15 فردا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.