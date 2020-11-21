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سياسي

الثلاثاء.. «عطية» يدعو لاجتماع بشأن مجلة المحاماة والمكتبات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:09 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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دعا نقيب المحامين رجائي عطية، كل المهتمين والمتطوعين من الشباب للاجتماع معه ومع مجلس النقابة واللجنة المختصة بالمجلة والمكتبات في الساعة الثالثة ظهرًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 نوفمبر 2020 في النادي النهري.

ووجه نقيب المحامين رجائي عطية، الدعوة لشباب المحامين في القاهرة وكل النقابات الفرعية، للاشتراك مع مجلس النقابة واللجنة المعهود إليها بالفكر والمكتبات ومجلة المحاماة، لإعادة إحياء مجلة المحاماة وملاحقها، وإحياء المكتبات القانونية والمعرفية على مستوى جميع المحاكم الابتدائية بكل أنحاء مصر، كخطوة أولى سيعقبها تحقيق المطوب على مستوى المحاكم الجزئية، وهو ما يستلزم إيمانًا بالفكرة والإخلاص لها إخلاصًا متجردًا بلا أهداف خاصة، وأن يضع الزميل الشاب المتطوع لهذا العمل الجليل في اعتباره أن يكون جاهزًا بالأفكار والمعارف اللازمة كي ما تصدر مجلة المحاماة في شكل جديد يحقق كل الأغراض التي ينشدها المحامون لزيادة معارفهم القانونية والقضائية والمعرفية وتعميق خبرتهم بالمحاماة، وأن تكون لديه الرؤية للمساهمة المنتجة في تشكيل المكتبات على مستوى كل النقابات الفرعية سواء من ناحية ما يجب توفيره فيها من مؤلفات، ومن ناحية نظام التحفظ على عهدتها حتى لا تتبدد مع مرور الوقت، وأن نفكر معًا في تدابير غير مسبوقة وأفكار جديدة لهذا الإمداد بالمؤلفات، والذي يمكن اللجوء فيه إلى كبار المحامين الذين يعتزلون أو على وشك الاعتزال للتبرع بمكتباتهم للمساهمة في هذا العمل الجليل، والتواصل مع الزملاء القادرين على الكتابة للمجلة أو تدبير المؤلفات بما في ذلك التقدم إلى النقابة العامة باقتراحات لدعم الكتب من النقابة لتوفيرها إلى المحامين بأسعار زهيدة.

ودعا النقيب كل المهتمين والمتطوعين من الشباب للاجتماع معه ومع مجلس النقابة واللجنة المختصة بالمجلة والمكتبات في الساعة الثالثة ظهرًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 نوفمبر 2020 في النادي النهري، وسوف يساهم معنا في هذا الاجتماع الأساتذة وحيد الكيلاني، وهاني دردير، وأحمد عبدالرحمن أبودومة، ومحمد إبراهيم عيسى، والأستاذ الدكتور محسن باتع، ويأمل الأستاذ النقيب أن يسهم الشباب المساهمة المطلوبة في هذه الأعمال الواجبة لنهضة المحاماة والعودة بها إلى ما كانت عليه.

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