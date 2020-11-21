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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية: تصنيف أمريكا لمنتجات المستوطنات بأنها إسرائيلية «غير قانوني»

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:59 م
الدكتور سعيد أبوعلي
الدكتور سعيد أبوعلي
أ.ش.أ
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وصف الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي، تصنيف الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على أنها "منتجات إسرائيلية" بأنه "غير قانوني".

وقال أبوعلي، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن فصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأرض الفلسطينية المحتلة وتصنيفه المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها كيانات منفصلة هو دليل آخر على أجندة هذه الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وتعزيز الانفصال والانقسام الفلسطيني، وإخضاع الشعب الفلسطيني للسيطرة الإسرائيلية الاحتلالية العنصرية وحرمانه من حقوقه ومقدراته.

وأضاف أن هذا الإعلان هو بمثابة مخالفة لالتزام المجتمع الدولي بالقوانين والقرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، موضحًا أن هذه الخطوة تستدعي تحركًا فوريًا على الصعيد الدولي، ويجب رفضها ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة.

وأشاد بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب تمييز منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية عن المنتجات الإسرائيلية.

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