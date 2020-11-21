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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبا.. «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:26 م
كتاب محاط بالحمقى
كتاب محاط بالحمقى
خالد حماد
طباعة
قريبًا عن دار نشر صفصافة للنشر والتوزيع يصدر كتاب "محاط بالحمقى..الأنماط الأربعة للسلوك البشري" للكاتب توماس إريكسون، وترجمة عمر فتحي.

جاء في غلاف الكتاب "يبدو السلوك البشري -في معظمه- معقدًا وغامضًا.. وتبدو مهمة فهم السلوك الإنساني وكأنها مسعىً لا نهاية له لمعرفة ما يقبع وراء خيارات الشخص من أسباب ومسببات. من السهل ومن الخطير أيضًا أن تقوم بتصنيف شخص يتصرف بطريقة مختلفة عنك كجاهل أو مخطئ أو حتى غبي، لكن عالم اليوم يتطلب فهمًا أكثر تطورًا نقوم على أساسه بتقييم الشخص وفق نقاط قوته وضعفه. هذا كتاب عن الأنماط المختلفة للبشر، كيف تفهم نفسك وتفهم الآخرين، لتتمكن في النهاية من التعامل مع من حولك بشكل أفضل وأكثر فاعلية؟ كتاب لا غنى عنه لكل من يبحث عن حياة اجتماعية وعملية أكثر سهولة وسلاسة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤلف، توماس أريكسون: مؤلف ومحاضر سويدي يقدم سنويًّا ما يزيد على مائتي محاضرة في أوروبا بأكملها تتعلق بالتواصل الفعّال، وله خبرة واسعة في قطاع الأعمال الخاص. توماس إريكسون له ثلاثة كتب عن التواصل والسلوك البشري. ويعد كتابه "محاطٌ بالحمقى" أحد الكتب السويدية الأكثر مبيعًا خلال القرن الحادي والعشرين حيث بيع منه أكثر من مليون نسخة في جميع أنحاء العالم وتمت ترجمته إلى 41 لغة.

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