البابا ثيؤدروس الثاني يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس بولس

يترأس البابا ثيؤدوروس الثانى، بطريرك الروم الأرثوذكس، صباح غد الأحد، صلاة القداس الإلهي في كنيسة القديس بولس في منطقة كاجيرا.وبدأ البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، اليوم السبت، زيارته الرعوية إلى إيبراشية كينيا.وقال الأنبا نيقولا، في بيان له: "إنه سيرافق صاحب الغبطة في جولته الرعوية المتروبوليت جيورجيوس مطران كينيا، والوكيل البطريركي في اليونان".وتابع: "أنه في 25 نوفمبر سيحتفل البابا ثيودروس بعيد ميلاده السادس والستين في إفريقيا، مع العديد من الأرثوذكس في كينيا".