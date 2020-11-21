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سياسي

برلمانى: تقديم خدمات الشهر العقارى بمكاتب البريد إنجاز عبقرى

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:13 م
محمد هاني الحناوي
محمد هاني الحناوي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، وللدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان، على جهودهم الناجحة لتنفيذ بروتوكول التعاون بينهما فى تقديم خدمة توثيق الشهر العقاري بمكاتب البريد ضمن خطة الدولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل مشكلات وأزمات مكاتب الشهر العقاري.
ووصف الحناوي، في بيان، تجهيز مكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، خاصة أن الهيئة نشرت مكاتب بريد في كل القطر المصري لتقديم الخدمات للمواطنين، بأنه إنجاز عبقري وتفكير من خارج الصندوق من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للقضاء على المشكلات المزمنة التي استمرت لما يقترب من نصف قرن فى تعامل المواطنين مع مكاتب الشهر العقارى لإنهاء خدماتهم الجماهيرية.

ووصف النائب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالوزير الناجح الذي لا يتردد لحظة في التعاون الصادق والحقيقي مع جميع زملائه الوزراء في مختلف القضايا التي تتعلق بسرعة إنهاء الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بملف التحول الرقمي معربًا عن ثقته في أن مصر ستكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا في كل ما يتعلق بملف التحول الرقمي.

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