6.611 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 6 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.وأفاد بيان للوزارة اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 241 ألفا و962 حالة، تعافى منها 162 ألفا و751 حالة بينما توفي 2328 حالة.وأشار البيان إلى وجود 4 آلاف و597 حالة في المستشفيات، منها 697 حالة في العناية المركزة، وأن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا العليا وبلغت 1569 حالة، يليها العاصمة فيينا 940 حالة، والنمسا السفلى 919 حالة، وستيريا 802 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 194 حالة.