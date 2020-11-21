براءة 5 متهمين في قضية أحداث عنف المراغة

قضت محكمة النقض ببراءة 5 متهمين في الطعن رقم 1559188 قضائية، برقم كلي 1754 شمال سوهاج، وجزئي 10258 لسنة 2015 جزئي، والمعروفة إعلاميا بـأحداث "عنف المراغة".وضمت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات، التي قضت النقض ببرائتهم: محمد محمد مجاهد، وأحمد خليفة السيد، وأمجد أحمد عبدالصبور، ومحمد علي محمد، ومحمد صلاح أبوالفتوح.كانت محكمة جنايات سوهاج، أصدرت أحكامها في شهر أبريل من عام 2018 «غيابيا وحضوريا» على المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 190 متهمًا بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد 15 سنة، و10 سنوات، و5 سنوات، و3 سنوات مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الشرطية لمدة عامين، وبدأت المحكمة إعادة محاكمة 21 متهما من الصادرة ضدهم أحكام غيابية في القضية، بعد تسليمهم أنفسهم، أو ضبطهم من جانب الشرطة، وقيامهم بإعادة إجراءات المحاكمة.