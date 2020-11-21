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مصر

سعفان يسلم 100 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:53 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، 100 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، بحضور سعيد عبد الراضي، مدير المديرية.

وقال الوزير، إن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات "أمان"، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة، والتي تتوافق مع مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة" لها، مشيرا إلي أنه بجانب ذلك تقوم الوزارة حاليا بالتواصل مع شركات التأمين، لبحث ودراسة تكاليف عمل بوليصات تأمين للعمالة غير المنتظمة المسجلة تتحمل تكاليفها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة.

ولفت الوزير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول من أطلق مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة بتوفير شهادة "أمان" لهذه الفئة فى فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها فى أى وقت من الأوقات وتوفير "حياة كريمة" للمواطن المصري.

وأضاف، أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.

وقال سعفان، إن الدولة تهتم بالعمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، نظرًا لما تمثله هذه الفئة من العمالة نسبة كبيرة من المجتمع وبالتالي من الاقتصاد القومي، موضحا أن الوزارة تضع هذه الفئة كإحدى الركائز الأساسية للبناء والتنمية، مؤكدا أن القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائمًا نصب أعينها.

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