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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

قطار الشباب يصل محطة متحف النيل في أسوان

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:31 م
قطار الشباب
قطار الشباب
أسوان_إسراء توفيق
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انطلقت رحلات قطار الشباب ليتوقف في محطة متحف النيل بأسوان للموسم الشتوي الجديد بمشاركة (110) من محافظات الجمهورية.

والمحافظات المشاركة بقطار الشباب هم: (القاهرة والمنصورة والدقهلية وبني سويف والبحيرة).

واستمع الشباب المشاركين في قطار الشباب للشرح المفصل عن قاعات المتحف ومقتنياته المختلفه والتعرف علي مقتنيات دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالي وخزان أسوان.

وفي نهاية جولتهم حرص الشباب المشاركون على التقط الصور التذكارية داخل أروقة المتحف المختلفة.

يذكر أن المركز الثقافي الأفريقي يشمل جزأين in door ويقع بالطابق الثاني للمتحف، ويقع على مساحة 1000 متر ويضم جميع الدول الأفريقية، ويصل عددهم 54 دولة، حيث تم تقسيمهم إلى 5 أركان وهم: شمال، وغرب، وشرق، وجنوب، ووسط أفريقيا.

أما الجزء الثاني الـout door: ويشمل المسرح المكشوف، ويعد الجزآن مكملين لبعضهم، حيث إنه سيساهم في تجماعات الدول الأفريقية، أثناء الحفلات، والندوات، غيرها من المناسبات أيضًا.

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