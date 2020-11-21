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السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر
السيسي يوفد مندوبين للتعزية
السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:51 م
السيسي
أ.ش.أ
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلا من العميد أحمد عمر محمد، لتشييع جنازة الفريق أحمد صلاح الدين عبد الحليم سعد، والعميد عبد الحميد الحسيني، للتعزية في وفاة أمل أحمد صبري.
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