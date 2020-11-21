السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أ.ش.أ

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلا من العميد أحمد عمر محمد، لتشييع جنازة الفريق أحمد صلاح الدين عبد الحليم سعد، والعميد عبد الحميد الحسيني، للتعزية في وفاة أمل أحمد صبري.