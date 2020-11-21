آخرها «نسور النيل»..تاريخ العلاقات العسكرية بين مصر والسودان

علاقات عسكرية قوية تربط مصر والسودان، كان آخرها المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين، شاركت فيها وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المصري السوداني المشترك "نسور النيل - 1".- رغم أن السودان تاريخيًا يعتبر امتداد جغرافي لمصر، إلا أنه ارتبط رسميًا بمصر منذ أن فتحت جيوش محمد علي السودان عام 1820، ومنذ هذا التاريخ أصبح السودان جزءا من مصر وصار البلدان دولة واحدة.- في 2013، زار الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان القوات المسلحة، على رأس وفد، السودان، والتقى عددًا من المسؤولين العسكريين السودانيين، وبحث الجانبان سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التدريب والتسليح وبحث التعاون في حفظ الحدود المشتركة.- في 2015، زار الفريق أول مصطفى عثمان عبيد سالم، رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداني، مصر، واستقبله محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في لقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تمر بها المنطقة.- في 2017، الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني، زار مصر واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث الجانبان سبل الارتقاء بالتنسيق العسكري والأمني بين البلدين، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين على الحدود.-وفي 2018، وافق اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على الدفع بوحدة الشرطة المقرر مشاركتها بدارفور لإحلال محل الوحدة المنتهية مأموريتها والمحدد سفرها خلال شهر يناير.