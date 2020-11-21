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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 9 آلاف قضية تموينية خلال أسبوع

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:50 م
حملة تموينية
حملة تموينية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت جهود رجال الإدارة العامة لشرطة التموين خلال أسبوع في ضبط 9000 قضية تموينية متنوعة ضمت ضبط 161 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 7048 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 951480 جنيه، ضبط 16 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 139515 لتر لبيعها فى السوق السوداء.

كما تمكنت من ضبط 8823 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 5877،050 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 250 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 388،012 طن، وضبط 125 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 14،12 طن.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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