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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزيرة التضامن تتفقد معرض الأثاث الدمياطى بالمنيا وتناقش الأسعار

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:07 م
وزيرة التضامن تتفقد
وزيرة التضامن تتفقد معرض الأثاث الدمياطي
المنيا ـ على حسين
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تفقدت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، معرض الأثاث الدمياطي الذي يقام على استراحة المحافظة بمدينة المنيا، وناقشت الوزيرة خلال جولتها التفقدية أسعار المعروضات داخل المعرض، ورافقها خلال الجولة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المعرض يأتي في ظل اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أشاد المحافظ، بدور محافظة دمياط في دعم صناعة الأثاث، والتي تعتبر أيقونة صناعة الأثاث المصري العريق وقبلته، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة يحققوا ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذات الجودة والذوق العالي.

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