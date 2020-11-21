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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«سعفان» يشهد ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية بالبحر الأحمر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:50 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة 15 منشأة سياحية بالمحافظة، كما قام الوزير بمنح كأس التميز للمركز الأول لفندق تروبيل سهل حشيش، شهادات تقدير للمركزين الثاني والثالث لفندقي جنجل أكوا بارك، وشيراتون ميرامار الجونة، ودرع لفندق "صن دايز" الفائزين بتطبيق إجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بهذه المنشآت، كما منح درع بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم، وسعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالغردقة، خلال زيارته لمحافظة البحر الأحمر للقاء الصيادين لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، وتسليم شهادات أمان، وعقود عمل لذوي القدرات الخاصة.

وأكد سعفان أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.

وقال الوزير، إن القوى العاملة تعمل جاهدًة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساطِ المجتمع المصري، كي تتحول إلى سلوك حياتيّ وواقعٍ معاش لكل فرد في بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هي سلوك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.

وأضاف، نسعى كي يكون لدى كل مواطن مصري القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على رأس المال البشري والمادي، فاهتمامنا يتمثل في الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قطبي العملية الإنتاجية.

ومنح الوزير شهادات تقدير لمدير مديرية القوي العاملة السابق أحمد محمود نصر الدين، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية السابق ناجح حامد آدم، الذين بلاغا السن القانونية، وأحيلا إلى التقاعد، تقديرًا لما بذلوا من جهد، فضلا عن شهادات تقدير لـ أحمد مصطفى شعبان بفندق باتريوس أكوابارك، هشام وهبي سعد الدين، بمجموعة فنادق "ميريت" لجهودهم المتميزة في تطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان المحافظ قد رحب في مستهل كلمته بالوزير والحضور، مشيدا بجهود وزارة القوى العاملة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق الرعاية الاجتماعية والصحة للعمالة غير المنتظمة لمساعدتها في ظل جائحة كورونا، معربا عن استعداد المحافظة بجميع أجهزتها في تقديم كل الدعم والتعاون لوزارة القوى العاملة لتذليل أية عقبات من خلال تقديم خدماتها.

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