شرطة المسطحات تضبط 1238 قضية متنوعة خلال أسبوع

نجحت جهود رجال الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية خلال أسبوع في ضبط 692 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف- مراكب مخالفة- غزل مخالف- جوابى مخالفة).وكذا ضبط 817 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 209 قضايا فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، 177 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 160 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 355 لنشا سياحيا.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.