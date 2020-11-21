رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

76 إصابة جديدة بكورونا في مالي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:08 م
كورونا في مالي
كورونا في مالي
أ.ش.أ
طباعة
أعلن معهد الصحة العمومية في باماكو عن تسجيل 76 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مالي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد، وهو جهاز حكومي، في بيان بثته الإذاعة المالية، اليوم السبت، أنه وبعد إجراء 1205 فحوصات تم تسجيل 76 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 4169 حالة، في حين توفي 141 حالة بسبب الفيروس، بينما يتابع 938 علاجهم في المستشفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

«قد تصل إلى الحبس».. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المترو

الصور

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

image description

تطوير 7 مزلقانات بأسيوط ضمن خطة «السكة الحديد»

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة تطوير مواقف الأقاليم

image description

افتتاح معرض الأثاث الدمياطى والأسر المنتجة بالمنيا اليوم

الأكثر قراءة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «فتاة المعادى» لـ25 نوفمبر

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

اعترافات «فتاة التانجو».. تصطاد زبائنها من حساب «بسبوسة بالقشطة»

منوعات

«الدستور» تحقق حلم «مهووس الأهلى» بمقابلة الخطيب (صور)

بدء تنفيذ «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» بالوادي الجديد

أيرلندا تحيي الذكرى المئوية لهجمات «الأحد الدامي» عام 1920

وفاة جان موريس صاحبة السبق الصحفي عن بلوغ بريطانيين قمة إيفرست

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

«الصقر».. ديوان جديد للشاعر عبدالله بن سعيد الحول

افتتاح معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنادى الجزيرة

خالد جلال: كل منا لديه ضريبة من وقته وعمله يجب أن تقدم للوطن

«إشراقات شعرية» بدار الأدباء.. الأربعاء