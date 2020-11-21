المدن الجامعية بسوهاج تقيم دورى للشطرنج بين طلابها

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بإدارة المدن الجامعية بجامعة سوهاج، تحت إشراف سامية زايد، مدير عام المدن الجامعية دوري الشطرنج بمشاركة ٣٠ طالب وطالبة على مستوى كليات الجامعة، وبرعاية الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والمقرر أن تستمر على مدى 10 أيام، وتقام بقاعة الأنشطة الطلابية في مبنى "ج" بمدينة الطلاب بالجامعة.وأوضحت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أنه تم تقسيم الطلاب إلى أربع مجموعات بكل مجموعة طالبان وطالبتان، مشيرة إلى أن لعبة الشطرنج تعمل على تطوير العقل وتركيز التفكير، وهي أيضا من أهم الأنشطة الاجتماعية التي تنمي مهارات وقدرات الطلاب بطريقة تساعد على الإبداع والتخطيط.وأضافت أنه سيتم اختيار منتخب المدينة من الطلاب الفائزين والحاصلين على أعلى النقاط، وسوف يتم منح الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى جوائز مالية.وكانت المدن الجامعية بجامعة سوهاج قامت بتطبيق جميع وسائل الحماية والإجراءات الاحترازية ورش وتطهير المباني للوقاية من فيروس كورونا وتخفيف عدد الطلاب داخل الغرف.