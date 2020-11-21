روسيا تمنع دخول 25 مسئولًا بريطانيًا إلى أراضيها

فرضت روسيا، اليوم السبت، عقوبات على 25 مسئولًا بريطانيًا، ردًا على عقوبات فرضتها بريطانيا في يوليو على عدد مماثل من الروس بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.وقالت الخارجية الروسية، في بيان: "ردًا على الأفعال غير الودية من جانب السلطات البريطانية، وبناء على مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذ الجانب الروسي قرارًا بفرض عقوبات شخصية على 25 ممثلًا لبريطانيا الذين باتوا الآن ممنوعين من دخول الأراضي الروسية".