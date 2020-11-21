يبحث المئات من الشباب اللذين أنهوا مسيرتهم التعليمية على فرص عمل مناسبة لذلك يديرون محرك البحث العالمي "جوجل" لمعرفة تفاصيل وظائف البريد المصري 2020 والحد الأدني للمرتبات لسد عجز الأماكن الشاغرة لجميع فروع الهيئة بالمحافظات في جميع التخصصات.





و يستعرض "الدستور" في التقرير التالي الوظائف المتاحة للتقديم والشروط والضوابط للتقديم في الوظائف الشاغرة والأوراق المطلوبة للتعيين والرواتب المعلن عنها.





تفاصيل وظائف البريد المصري 2020 والحد الأدنى للمرتبات

يبحث الكثير من الراغبين في الحصول على وظائف البريد المصري 2020 عن تفاصيل لتقديم للوظائف الجديدة للذكور والإناث التي تم الإعلان عنها مؤخرا وفقا للضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة لتتناسب مع طبيعة الوظيفة الشاغرة المعلن عنها لسد العجز في الوظائف الشاغرة جميع فروع مكاتب البريد المنتشرة بمحافظات الجمهورية حيث تطلب الهيئة محاسبين ومديرين تشغيل وعمليات وأمناء مخازن ومراجع داخلي ومندوبين توصيل وسائقين وعمال متخصصين في المجال موظفي خدمة عملاء.





تعرف على شروط التقديم في وظائف البريد المصري 2020

حددت الهيئة القومية للبريد المصري عدة شروط وضوابط للحصول على الوظائف الشاغرة المعلن عنها وهى :-

ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة.





أن يكون المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم متوافق مع الوظائف المعلن عنها من قبل الهيئة.





أن يكون أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على تأجيل وذلك بالنسبة للذكور فقط.





لابد من وجود خبرة سابقة لبعض الوظائف المعلن عنها لا تقل عن 5 سنوات.





وأكدت مصادر بالهيئة القومية للبريد المصري أن متوسط رواتب الوظائف الشاغرة المعلن عنها تتراوح بين 3500 إلى 4500 جنيه بالإضافة إلى 1000 جنيه حوافز شهريا عقب الإنتهاء من فترة التدريب ( 3 شهور )





الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف البريد الشاغرة

قبل معرفة تفاصيل وظائف البريد المصري 2020 والحد الأدنى للمرتبات يجب على الراغبين في التقديم تحضير الأوراق التالية :-

- صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في التقديم





- صورة شهادة ميلاد المتقدم





- الأوراق التي تثبت تأدية الخدمة العسكرية للذكور فقط





- صحيفة جنائية للمتقدم





- شهادة خبر للذين يتقدموا للوظائف المشترطة ذلك





- Cv مكتوب بدقة ومهار مدون به كافة مهارات المتقدم للشغل الوظائف المعلن عنها بهيئة البريد المصري



