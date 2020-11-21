المنوفية تثمن مبادرات صندوق «تحيا مصر» لتحقيق التكافل الاجتماعي

ثمن محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبوليمون، الدور البارز الذي يقوم به صندوق (تحيا مصر) الذي استطاع أن يشمل بجهوده نواحي تنموية وخدمية متنوعة من خلال برامجه ومبادراته لتحقيق التكافل الاجتماعي لأكبر عدد من المواطنين.وأعرب المحافظ- في تصريح اليوم السبت- عن سعادته بهذا الإنجاز المتمثل في إطلاق الصندوق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.وقال: "إن قافلة المساعدات الغذائية تحمل شعار "نتشارك.. عشان بكرة"، وستتم عملية توزيع السلع بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة من خلال قاعدة البيانات المسجلة وكشوف الاستحقاق المعدة لضمان وصول السلع والمواد الغذائية لمستحقيها.