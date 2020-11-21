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حوادث

بائع العقاقير المخدرة «أونلاين» بالبساتين: زوجتى صاحبة الفكرة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:41 م
العقاقير المخدرة
العقاقير المخدرة
نجلاء رفاعي
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخص وزوجته يقيمان بمحافظة الشرقية حال تواجدهما بمنطقة البساتين جنوبي القاهرة لقيامهما ببيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمستوردة والمهربة جمركيًا، عقب ترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعى.

وأمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، بحبس ربة منزل وزوجها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بترويج العقاقير المخدرة على صفحات التواصل الاجتماعي.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذي أكد أنه يمارس نشاط الاتجار في العقاقير المخدرة منذ عامين، وزوجته هي صاحبة فكرة ترويجها على «فيسبوك»، وأنه يقوم بتوصيل الأدوية «أونلاين» للمنزل مقابل مصاريف الشحن.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث نشر مشاركات على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى – فيسبوك - تتضمن الترويج لأدوية وعقاقير طبية مخدرة وأدوية منشطة ومستوردة ومهربة وأدوية خاصة بوزارة الصحة وبيعها بكميات كبيرة من دون تذكرة طبية ومزاولة مهنة الصيدلة من دون ترخيص مقابل مبالغ مالية كبيرة والتربح من خلالها.

وتوصل ضباط إدارة التحريات من خلال جمع المعلومات إلى تحديد القائم على إدارة تلك الصفحة حاصل على دبلوم تجارة ومالك محل ملابس.

وتبين أنه يقوم هو وزوجته بترويج تلك الأدوية والعقاقير على عملائهما، مستخدمًا فى ذلك سيارته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالسيارة قيادته حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة.

وعثر بحوزتهما على 800 علبة مصل لقاح الأنفلونزا خاصة بهيئات وزارة الصحة وممنوع تداولها بالأسواق، 16 فاتورة ورقية مدون بها بيع أصناف أدوية مختلفة بكميات كبيرة، ومبلغ مالى من متحصلات بيع الأدوية، وهاتف محمول.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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