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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات الأفغانية تصد هجوم لطالبان فى إقليم قندهار وتقتل 39 مسلحًا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:37 م
طالبان
طالبان
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الأمن صدت هجوما شنه مسلحو حركة طالبان على مواقع عسكرية في إقليم قندهار جنوب البلاد، وأسفر الدفاع الأمني عن مقتل 39 في صفوف المسلحين وإصابة 5 آخرين.

ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع، فؤاد أمان، اليوم السبت، قوله إن طالبان هاجمت مواقع تابعة لقوات الدفاع الوطني الأفغانية في منطقتي بانجواي وزيراي التابعتين لإقليم قندهار يوم الجمعة.

وأضاف أمان أن الدفاع الوطني وقوات الأمن صدت هجوم المسلحين في إطار عملياتها البرية والجوية المستمرة، ما أدى إلى مقتل 39 من عناصر طالبان وإصابة 5 آخرين.

كما صرح المتحدث بأنه تم اكتشاف 13 حقل ألغام زرعتها طالبان، وقام بتفكيكها الفريق الهندسي التابع لـ"الفيلق 205 - أتال".

يأتي ذلك فيما تشتد حدة المعارك بين الطرفين في أنحاء أفغانستان، وتتصاعد المخاوف مع ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية وأضرار كبيرة.

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