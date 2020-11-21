لافروف: البيان الثلاثي بشأن «قره باغ» لا بديل عنه

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المحادثات التي خاضها الوفد الحكومي الروسي في يريفان، أكدت تمسك الطرفين ببيان زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بشأن "قره باغ".وقال لافروف - في ختام المحادثات في يريفان اليوم السبت، وفقا لقنوات محلية - "إن لقاءات الوفد ركزت على ضمان التنفيذ الدقيق والكامل للبيان الصادر عن زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 9 نوفمبر بشأن وقف الأعمال القتالية في محيط قره باغ وإجراء عملية حفظ السلام، والقيام بأنشطة إنسانية لدعم السكان المدنيين".وأضاف أن الجانبين الروسي والأرمني شددا بالإجماع على أن محاولات التشكيك في هذا البيان، سواء أكان ذلك داخل البلاد أو خارجها غير مقبولة.وتابع الوزير أن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، ورئيس الدولة، أرمين سركيسيان، شددا على أن البيان المذكور أسهم في حل المشكلات بالغة الخطورة وإنقاذ الأرواح، مؤكدا تمسك قادة أرمينيا بضرورة الاستمرار في تنفيذ بنوده.كما أعلن لافروف أن موسكو تنتظر أن تبدي وكالات الأمم المتحدة اهتماما بحل المشاكل الإنسانية في إقليم "قره باغ".ويضم الوفد الروسي الذي أجرى المحادثات مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونائبي رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك وأليكسي أوفيرتشوك ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ووزير الصحة ميخائيل موراشكو ورئيسة هيئة حماية حقوق المستهلكين آنا بوبوفا.