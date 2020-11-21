«أبو» يطرح أغنيته «هتيجى» (فيديو)

طرح المطرب أبو أحدث أغنياته بعنوان "هتيجي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومحطات الراديو.أغنية "هتيجي" هى من كلمات أبو ومنة القيعى، وألحان أبو، وتوزيع موسيقي توما، ومن إنتاج "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.. وتقول كلماتها:..ما أنت هتيجى هتيجى.. ولو مش جاية المرة الجاية هتيجىوأنا ليه قاعد مستنى وعمال أغنى.. علشان تيجىبتخبى فـــ عنيكى اللمعة.. لما تيجى عينى عليكىوساعات تعملى مش سامعة.. وأنا بتغزل فيكيبتدارى عليا مشاعرك.. بس يا عينى فاضحاكى عنيكى.