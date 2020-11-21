«أبو» يطرح أغنيته «هتيجى» (فيديو)
السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:50 م
حسن أمينطباعة
طرح المطرب أبو أحدث أغنياته بعنوان "هتيجي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومحطات الراديو.
أغنية "هتيجي" هى من كلمات أبو ومنة القيعى، وألحان أبو، وتوزيع موسيقي توما، ومن إنتاج "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.. وتقول كلماتها:..
ما أنت هتيجى هتيجى.. ولو مش جاية المرة الجاية هتيجى
وأنا ليه قاعد مستنى وعمال أغنى.. علشان تيجى
بتخبى فـــ عنيكى اللمعة.. لما تيجى عينى عليكى
وساعات تعملى مش سامعة.. وأنا بتغزل فيكي
بتدارى عليا مشاعرك.. بس يا عينى فاضحاكى عنيكى.
أغنية "هتيجي" هى من كلمات أبو ومنة القيعى، وألحان أبو، وتوزيع موسيقي توما، ومن إنتاج "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.. وتقول كلماتها:..
ما أنت هتيجى هتيجى.. ولو مش جاية المرة الجاية هتيجى
وأنا ليه قاعد مستنى وعمال أغنى.. علشان تيجى
بتخبى فـــ عنيكى اللمعة.. لما تيجى عينى عليكى
وساعات تعملى مش سامعة.. وأنا بتغزل فيكي
بتدارى عليا مشاعرك.. بس يا عينى فاضحاكى عنيكى.