لجنة لتقييم المتقدمين لبرنامج الدمج التعليمى بـ«تربية الوادى الجديد»

عقدت لجنة تقييم الطلاب المتقدمين للقبول ضمن برنامج الدمج التعليمي بمحافظة الوادي الجديد اليوم، بحضور الدكتور جمال حسن محمد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد وأعضاء اللجنة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.وقال الدكتور جمال حسن محمد إنه تم عقد اللجنة وفقا لقرار الوزارة ٢٥٢ الخاص بالدمج التعليمى، حيث يستطيع طالب التربية الخاصة من ذوي الإعاقة البسيط التقدم بالأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس التعليم العام بدءا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية (عام وفنى).ووجه وكيل المديرية بضرورة الاهتمام الدائم بطلاب التربية الخاصة وتذليل كافة العوائق وكل ما شأنه توفير سبل الراحة والأمان لهم.