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تقارير ومتابعات

«اقتصاد وكهرباء».. العلاقات المصرية السودانية في ازدهار مستمر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:28 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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وصلت إلى قاعدة مروى الجوية في السودان، السبت الماضي وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المصري السوداني المشترك "نسور النيل - 1"، اختتمت الجمعة بالأمس، فعاليات المناورات العسكرية المشتركة بين مصر والسودان، بعد تدريبات ناجحة امتدت لأسبوع.

وتربط البلدين علاقات قوية ترصدها "الدستور" في السطور التالية.

- تمتد الحدود المصرية السودانية نحو 1273 كم، ويمثل السودان العمق الإستراتيجى الجنوبي لمصر، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومي المصري.

- شهدت العلاقات التجارية المصرية - السودانية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع «الكوميسا».

-تقوم بين الدولتين مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كافة القطاعات (صناعية، زراعية، كهرباء، مياه، ثروة حيوانية، وعمالة فنية مدربة)، يعود نفعها على الدولتين، مما سينعكس بشكل إيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولتين.

-في عام 2015م تم افتتاح أحدث المشروعات المشتركة التي تم تدشينها بين البلدين هو مشروع ميناء قسطل – أشكيت البري، ويعد الميناء بمثابة أهم بوابة مصرية تطل على إفريقيا حيث يسهم في إحداث نقلة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار بين مصر من جانب والسودان والقارة الأفريقية من جانب آخر وذلك من خلال تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين.

- اتفق الجانبان خلال مباحثات على أهمية المضي قدمًا في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمني المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتي يعمل الجانب المصري على توفيرها.

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