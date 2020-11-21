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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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7 مناطق سياحية شتوية لا يعرفها الكثيرون (صور)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:14 م
مناطق سياحية شتوية
مناطق سياحية شتوية
هويدا سعيد
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يوجد في مصر عدد كبير من المناطق السياحية التي يمكنك قضاء أفضل الأوقات فيها، وهذا الأماكن لا يعرفها الكثيرون، خاصة أنها مناطق سياحية وعلاجية في نفس الوقت.

وترصد "الدستور" في هذا التقرير مجموعة من المناطق السياحية التي لا يعرفها الكثير وتعتبر من أفضل الأماكن السياحية في فصل الشتاء:
7 مناطق سياحية شتوية
1- البحيرة المسحورة برأس محمد:
تعتبر من أروع المناطق في مصر حيث انها تتميز بتغير ألوان المياه على حسب الضوء، وتقع في جنوب سيناء، وتستخدم الرمال التي تحتوي علي عدد كبير من المعادن والتي تستخدم لعلاج الروماتيزم.
7 مناطق سياحية شتوية
2- كهف الجارة:
هذا الكهف من ملايين السنين، ويقع في صحراء مصر الغربية، ويبدو على شكل رسومات هابطة وصاعدة مثل شلالات المياه المتجمدة.
7 مناطق سياحية شتوية
3- ضريح أغاخان بأسوان:
هو مدفن أغاخان الثالث "السلطان محمد شاه" ويقع في الجزيرة الوسطى وسط النيل بأسوان.
7 مناطق سياحية شتوية
4- محمية كهف سنور ببني سويف:
يقع شرق مدينة بني سويف، وهي محمية طبيعية، يمتد الكهف نحو 700 متر من باطن الأرض.
7 مناطق سياحية شتوية
5- جبل الموتى بسيوة:
هو جبل أثري تاريخه يعود إلي العصر الروماني، فهو عبارة عن مقبرة للموتى على شكل خلية النحل.
7 مناطق سياحية شتوية
6- خليج فيورد بطابا:
يوجد على بعد 15 كيلو مترا من طابا وهو مكان يتميز بمنظارة الطبيعية حيث يمكنك مشاهدة الشعاب المرجانية أثناء الغطس.
7 مناطق سياحية شتوية
7- البحيرة المسحورة بوادي الريان:
تقع في محافظة الفيوم، وهي من أجمل الأماكن لممارسة رياضة التزحلق على الرمال.

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