7 مناطق سياحية شتوية لا يعرفها الكثيرون (صور)



يوجد في مصر عدد كبير من المناطق السياحية التي يمكنك قضاء أفضل الأوقات فيها، وهذا الأماكن لا يعرفها الكثيرون، خاصة أنها مناطق سياحية وعلاجية في نفس الوقت.



وترصد "الدستور" في هذا التقرير مجموعة من المناطق السياحية التي لا يعرفها الكثير وتعتبر من أفضل الأماكن السياحية في فصل الشتاء:

يوجد في مصر عدد كبير من المناطق السياحية التي يمكنك قضاء أفضل الأوقات فيها، وهذا الأماكن لا يعرفها الكثيرون، خاصة أنها مناطق سياحية وعلاجية في نفس الوقت.وترصد "الدستور" في هذا التقرير مجموعة من المناطق السياحية التي لا يعرفها الكثير وتعتبر من أفضل الأماكن السياحية في فصل الشتاء:

1- البحيرة المسحورة برأس محمد:

تعتبر من أروع المناطق في مصر حيث انها تتميز بتغير ألوان المياه على حسب الضوء، وتقع في جنوب سيناء، وتستخدم الرمال التي تحتوي علي عدد كبير من المعادن والتي تستخدم لعلاج الروماتيزم.

2- كهف الجارة:

هذا الكهف من ملايين السنين، ويقع في صحراء مصر الغربية، ويبدو على شكل رسومات هابطة وصاعدة مثل شلالات المياه المتجمدة.

3- ضريح أغاخان بأسوان:

هو مدفن أغاخان الثالث "السلطان محمد شاه" ويقع في الجزيرة الوسطى وسط النيل بأسوان.

4- محمية كهف سنور ببني سويف:

يقع شرق مدينة بني سويف، وهي محمية طبيعية، يمتد الكهف نحو 700 متر من باطن الأرض.

5- جبل الموتى بسيوة:

هو جبل أثري تاريخه يعود إلي العصر الروماني، فهو عبارة عن مقبرة للموتى على شكل خلية النحل.

6- خليج فيورد بطابا:

يوجد على بعد 15 كيلو مترا من طابا وهو مكان يتميز بمنظارة الطبيعية حيث يمكنك مشاهدة الشعاب المرجانية أثناء الغطس.