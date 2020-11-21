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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع التركي: قبرص عليها تقبل وجود الأتراك

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:33 م
خلوصي أكار
خلوصي أكار
أبوزيد على
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أثار خطاب خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، في حديثه عن صناعة الطيران التركية، قضية "المناطق الرمادية" في بحر إيجه.

كما أشار إلى قضية قبرص، وعلق قائلًا: "في قبرص يجب أن يروا ويقبلوا وجود الأتراك، الذي استمر لقرون عديدة"، مشيرًا إلى الخلافة العثمانية، وفقًا لما أوردته صحيفة «جريك سيتي تايمز» اليونانية.

وفي السياق نفسه، شكك أكار في سيادة الجزر اليونانية في بحر إيجه في خطاب ألقاه أمام صناعة الطيران التركية «TUSAS»، وقال: "هناك جزر في بحر إيجة ليس لليونان سيادة عليها بأي حال".

وأضاف: "تركيا تقوم بعمل واضح في هذه الجزر من خلال سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس»".

وذكرت الصحيفة اليونانية أن وزير الدفاع التركي زعم دون أي أساس أن بلاده تسعى للحوار وحسن الجوار، مشيرةً إلى أن تركيا تواصل استفزازاتها في المتوسط.

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