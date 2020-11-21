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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد عدد من المشروعات الصناعية جنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المشروعات الصناعية جنوب بورسعيد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:42 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عددًا من المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والإنتاج بالمشروعات الصناعية بالمحافظة، رافقه خلالها اللواء عادل المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وبدأ المحافظ زيارته للمنطقة الصناعية، بمتابعة سير العمل والإنتاج داخل مصنع كراوية لإنتاج الطوب والخرسانات، وتابع مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير سبل الراحة للعاملين، ثم تفقد مصنع التونكانا لتعبئة وتجميد الخضروات، واطلع على سير العمل وتنفيذ الإجراءات الوقائية التى تضمن تحقيق السلامة العامة.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية انتظام عجلة الإنتاج والاستمرار فى تحقيق أعلى معدلات إنتاجية، مشددًا علي تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الصناعية وإقامة كيانات عملاقة تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى.

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