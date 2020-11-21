المؤبد لسائقين متهمين بالاتجار فى المخدرات بالبساتين

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، رئاسة المستشار محمد طاهر شتا، اليوم السبت، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لسائقين لاتجارهما بالحشيش والهيروين بمنطقة البساتين.وصدر الحكم بعضوية المستشارين يسرى محمد، وأحمد إبراهيم، ومحمد جمال، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين خليل.ع سائق، وطلال.س سائق بالاتجار في المواد المخدرة حشيش وهيروين.وأضافت التحقيقات أن تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن اتجار المتهمين في المواد المخدرة واستعمالها سيارة في ترويجهما وبضبطهما عثر بحوزتهما على قالب من مادة الهيروين المخدر ومبلغ نقدي، و4 طرب لمادة الحشيش المخدر ومبلغ نقدي، وبتفتيش السيارة المضبوطة عثر بداخلها على قالب من مادة الهيروين المخدر وجوال بلاستيكي بداخله 235 طربة لمادة الحشيش المخدر و5 هواتف محمولة.