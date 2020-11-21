أمن مدينة الرحاب ينقذ سيدة حاولت الانتحار (صور)

كشفت صفحة جهاز مدينة الرحاب، أن أمن المدينة تمكن اليوم من انقاذ سيدة من محاولة الانتحار في مغطس المياه بنافورة منطقة المطاعم على الرغم من اصرارها على ذلك.وأشارت الصفحة إلى أنه تم إبلاغ السلطات المختصة وعمل محضر بالواقعة.وقد أعرب العديد من سكان الرحاب عن شكرهم لأمن الرحاب على جهوده في الحفاظ على أمن وسلامة سكان الرحاب.