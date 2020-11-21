رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير البترول: مكتب استشارى عالمى لتحديث «الثروة المعدنية» (خاص)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:44 م
وزير البترول
وزير البترول
سيد ابراهيم
طباعة
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على إعادة تطوير وتحديث قطاع التعدين فى مصر، بحيث يكون جاذبًا للاستثمارات العالمية خلال العامين المقبلين، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة رسميًا عن انتهاء الجولة الأولى من نتائج المزايدة العالمية التى طرحتها للبحث والتنقيب عن الذهب فى صحراء مصر الشرقية، وإسناد القطاعات المطروحة للشركات العالمية الفائزة بالمزايدة، بالإضافة إلى طرح مزايدة أخرى جديدة للبحث والتنقيب عن 10 خامات تعدينية دون الذهب، وذلك مما يستوجب العمل على تطوير هيئة الثروة المعدنية لتواكب المتغيرات الجديدة وكيفية التعامل مع الاستمارات الجديدة التي ستضخها الشركات العالمية خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات لـ«الدستور»، إن مزايدة الخامات التعدينية التى تم طرحها تختلف عن مزايدة الذهب، لأنها تختلف من معدن لمعدن، والتى تتوقف على حجم الاستثمار الذي يضعه المستمر فى العرض المالى للمزايدة.

وأوضح "الملا" أنه يتم حاليًا العمل على تنظيم وإعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية، بحيث تتواكب مع الحداثة والتكنولوجيا الجديدة والرقمنة والتطوير الخاص بالتواصل مع المستثمرين، بالإضافة الى إعادة تنظيم الجزء الفني الخاص بالمساحة الجيولوجية فى الأصل.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم حاليًا تحديث إدارات هيئة الثروة المعدنية كخريطة طريق على مدار زمني عامين من خلال الاستعانة بمكتب استشاري عالمي لإعادة التطوير والتنظيم، وبالفعل جار العمل على ذلك وأن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا كبيرا لكل إدارات هيئة الثروة المعدنية بما يتواكب مع التطلعات العالمية والعمل على جذب الاستثمارات العالمية لقطاع التعدين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

استمرار الزيادة.. الصحة: 13 وفاة و363 إصابة جديدة بكورونا

«قد تصل إلى الحبس».. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المترو

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

الصور

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

image description

تطوير 7 مزلقانات بأسيوط ضمن خطة «السكة الحديد»

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة تطوير مواقف الأقاليم

image description

افتتاح معرض الأثاث الدمياطى والأسر المنتجة بالمنيا اليوم

image description

غرق شوارع شط جريبة في دمياط

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

اعترافات «فتاة التانجو».. تصطاد زبائنها من حساب «بسبوسة بالقشطة»

منوعات

بدء تنفيذ «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» بالوادي الجديد

أيرلندا تحيي الذكرى المئوية لهجمات «الأحد الدامي» عام 1920

أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا

اليمن توجه بالاستعداد لمواجهة منخفض مداري خلال أيام

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

«تعزيز التراث الثقافي وتنمية الصناعات الثقافية».. أمسية بالأعلى للثقافة

«الأعلى للثقافة» يحتفل باليوم العالمي للفن الإسلامي.. غدًا

إسلام نوار: قصيدة النثر تهاجم لأسباب عقائدية

تعرف على كواليس غضب الجمهور وتحطيمه للمسرح بسبب «فيروز»