وزير البترول: مكتب استشارى عالمى لتحديث «الثروة المعدنية» (خاص)

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على إعادة تطوير وتحديث قطاع التعدين فى مصر، بحيث يكون جاذبًا للاستثمارات العالمية خلال العامين المقبلين، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة رسميًا عن انتهاء الجولة الأولى من نتائج المزايدة العالمية التى طرحتها للبحث والتنقيب عن الذهب فى صحراء مصر الشرقية، وإسناد القطاعات المطروحة للشركات العالمية الفائزة بالمزايدة، بالإضافة إلى طرح مزايدة أخرى جديدة للبحث والتنقيب عن 10 خامات تعدينية دون الذهب، وذلك مما يستوجب العمل على تطوير هيئة الثروة المعدنية لتواكب المتغيرات الجديدة وكيفية التعامل مع الاستمارات الجديدة التي ستضخها الشركات العالمية خلال الفترة المقبلة.وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات لـ«الدستور»، إن مزايدة الخامات التعدينية التى تم طرحها تختلف عن مزايدة الذهب، لأنها تختلف من معدن لمعدن، والتى تتوقف على حجم الاستثمار الذي يضعه المستمر فى العرض المالى للمزايدة.وأوضح "الملا" أنه يتم حاليًا العمل على تنظيم وإعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية، بحيث تتواكب مع الحداثة والتكنولوجيا الجديدة والرقمنة والتطوير الخاص بالتواصل مع المستثمرين، بالإضافة الى إعادة تنظيم الجزء الفني الخاص بالمساحة الجيولوجية فى الأصل.وأشار الوزير، إلى أنه يتم حاليًا تحديث إدارات هيئة الثروة المعدنية كخريطة طريق على مدار زمني عامين من خلال الاستعانة بمكتب استشاري عالمي لإعادة التطوير والتنظيم، وبالفعل جار العمل على ذلك وأن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا كبيرا لكل إدارات هيئة الثروة المعدنية بما يتواكب مع التطلعات العالمية والعمل على جذب الاستثمارات العالمية لقطاع التعدين.