ماليزيا:1041 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الماليزية 1041 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، لترتفع حصيلةالإصابات إلى 53 ألفا و679.كما سجلت الوزارة ثلاث حالات وفاة خلال 24 ساعة حتى ظهر اليوم، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 332 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم.وبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حتى ظهر اليوم 12 ألفا و854 حالة.