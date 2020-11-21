رئيس «صناعة النواب» يثمن حرص «النقل» على السلامة بمنظومة السكك الحديدية

أشاد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بجهود وزارة النقل والمواصلات والهيئة القومية لسكك حديد مصر الرامية لتطوير منظومة السكة الحديد المصرية وبالأخص فيما يتعلق برفع مستويات السلامة والأمان، وتطوير العمل بأحدث المعدات والتكنولوجيا في العالم.وأضاف عامر، في بيان له، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تستعد لتشغيل أول ماكينة تعاقدت عليها الهيئة لفحص خطوط السكك الحديدية آليا قبل مسير القطارات بعد وصولها الأربعاء الماضي، حيث متوقع إدخالها الخدمة خلال أيام.وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن الماكينة الجديدة ستقوم بالمهام التي كان يقوم بها ما يسمى "عامل الدريسة" الذي كان يمر على القضبان لفحصها برؤية العين للتأكد من مدى وجود عيوب أو مشكلات فنية بشريط السكك الحديدية من حيث سلامة القضبان لمسير القطارات، بهدف زيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات مما سينعكس على حوادث خروج القضبان عن مسارها وسقوطها من على القضبان.وتابع: "الماكينة الجديدة ستساهم في رفع مستويات السلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، حيث أنها تعمل بأحدث تكنولوجيا لهذه المعدات في العالم، وتم التعاقد على شرائها في أغسطس 2018 بهدف زيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات، ومتوقع أن تدخل الخدمة في فحص خطوط السكة الحديد قبل نهاية العام الجارى، فضلا عن أن هذه الماكينة تسير على القضبان بسرعة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة، وتقوم بالتأكد من اتساع السكة الحديد واتزانها وسلامة المنحنيات، وتقدم تحليلا كاملا للعيوب من خلال تسجيل البيانات على سي دي، حيث تُرسل اشعاعات تكشف أي عيب غير ظاهر في القضيب أو اللحام وتضع علامة عليه من أجل سرعة صيانته".