رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 نوفمبر 2020 الموافق 06 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «صناعة النواب» يثمن حرص «النقل» على السلامة بمنظومة السكك الحديدية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:19 م
فرج عامر
فرج عامر
عائشة حسن
طباعة
أشاد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بجهود وزارة النقل والمواصلات والهيئة القومية لسكك حديد مصر الرامية لتطوير منظومة السكة الحديد المصرية وبالأخص فيما يتعلق برفع مستويات السلامة والأمان، وتطوير العمل بأحدث المعدات والتكنولوجيا في العالم.

وأضاف عامر، في بيان له، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تستعد لتشغيل أول ماكينة تعاقدت عليها الهيئة لفحص خطوط السكك الحديدية آليا قبل مسير القطارات بعد وصولها الأربعاء الماضي، حيث متوقع إدخالها الخدمة خلال أيام.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن الماكينة الجديدة ستقوم بالمهام التي كان يقوم بها ما يسمى "عامل الدريسة" الذي كان يمر على القضبان لفحصها برؤية العين للتأكد من مدى وجود عيوب أو مشكلات فنية بشريط السكك الحديدية من حيث سلامة القضبان لمسير القطارات، بهدف زيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات مما سينعكس على حوادث خروج القضبان عن مسارها وسقوطها من على القضبان.

وتابع: "الماكينة الجديدة ستساهم في رفع مستويات السلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، حيث أنها تعمل بأحدث تكنولوجيا لهذه المعدات في العالم، وتم التعاقد على شرائها في أغسطس 2018 بهدف زيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات، ومتوقع أن تدخل الخدمة في فحص خطوط السكة الحديد قبل نهاية العام الجارى، فضلا عن أن هذه الماكينة تسير على القضبان بسرعة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة، وتقوم بالتأكد من اتساع السكة الحديد واتزانها وسلامة المنحنيات، وتقدم تحليلا كاملا للعيوب من خلال تسجيل البيانات على سي دي، حيث تُرسل اشعاعات تكشف أي عيب غير ظاهر في القضيب أو اللحام وتضع علامة عليه من أجل سرعة صيانته".

موضوعات متعلقة

عالم فيروسات روسى يحدد موعد نهاية وباء كورونا

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

استمرار الزيادة.. الصحة: 13 وفاة و363 إصابة جديدة بكورونا

«قد تصل إلى الحبس».. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المترو

الصور

image description

وصول 18 سيارة محملة بالمواد غذائية إلى دمياط ضمن أكبر قافلة إنسانية

image description

تطوير 7 مزلقانات بأسيوط ضمن خطة «السكة الحديد»

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة تطوير مواقف الأقاليم

image description

افتتاح معرض الأثاث الدمياطى والأسر المنتجة بالمنيا اليوم

image description

غرق شوارع شط جريبة في دمياط

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

«التضامن» ترسل فريقًا للتعامل مع بائعة الترمس تحت المطر

فك لغز العثور على جثة فتاة إندونيسية على شواطئ كفر الشيخ

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار في مصر الجديدة

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

اعترافات «فتاة التانجو».. تصطاد زبائنها من حساب «بسبوسة بالقشطة»

منوعات

بدء تنفيذ «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية» بالوادي الجديد

أيرلندا تحيي الذكرى المئوية لهجمات «الأحد الدامي» عام 1920

أول ظهور أمام الجمهور لحيوان باندا عملاق ولد في هولندا

اليمن توجه بالاستعداد لمواجهة منخفض مداري خلال أيام

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

«الإعدام رميًا بالرصاص».. نهايات مأساوية لبعض الحكام

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
صفاء النجار
فى رثاء الذكورية السامة
المزيد

الثقافة

في عيد ميلاد «جارة القمر».. أحمد الشهاوي: لا أشرب القهوة ولا أستمع لفيروز

«تعزيز التراث الثقافي وتنمية الصناعات الثقافية».. أمسية بالأعلى للثقافة

«الأعلى للثقافة» يحتفل باليوم العالمي للفن الإسلامي.. غدًا

إسلام نوار: قصيدة النثر تهاجم لأسباب عقائدية