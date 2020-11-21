تجديد حبس مسجل خطر في حيازة 600 جرام هيروين مخدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية اليوم السبت، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزته على كمية مخدر الهيروين وزنت 600 جرام وسلاح أبيض قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.كان قسم شرطة الشرابية ألقى القبض على مسجل خطر، له معلومات جنائية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 600 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة" وتحرر المحضر اللازم.