هشام ماجد ومي كساب في ستوديو مصر من أجل «اللعبة 2»

يصور أبطال مسلسل "اللعبة 2" مشاهد العمل على قدم ورأس في متخلف الديكورات بشكل شبه يومي، استعدادًا لعرضه خلال شهر يناير المقبل.وعلم "الدستور" أن المخرج معتز التوني يصور مشاهد المسلسل، اليوم السبت، في ستوديو مصر بالمريوطية هرم، مشيرًا إلى أن الديكور الذي تم بناءه في ها الاستوديو هو ديكور منزل شيكو وهشام ماجد وحماتهم ضمن الأحداث الفنانة عارفة عبد الرسول وبناتها ميرنا جميل ومي كساب.مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبدالرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.