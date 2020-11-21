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محافظات

قطع المياه عن العمرانية الشرقية لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد 500 مم (صور)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:09 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام
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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد  500مم الخاص بمحطه العمرانية للصرف وجاري الآن أعمال الإصلاح لعودة الخدمة بأسرع وقت ممكن.

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من الاعمال واعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع مشيرا أن شركة مياه الشرب تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع كما يمكن طلب سيارات مياه من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من تليفون أرضى.

أكد راشد على استقبال أي بلاغات من المواطنين المتعلقة بوجود تراكمات للمياه أو انقطاعات للمياه والكهرباء او سقوط للأشجار وأعمدة الإنارة للتعامل الفوري والسريع معها من خلال الفرق الميدانية المتواجدة وغرف العمليات المنعقدة بكافة القطاعات والتى تم ربطهم مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة حيث يتم التنسيق الكامل بين جميع الجهات للتعامل مع الشكاوى والبلاغات بأسرع وقت.

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