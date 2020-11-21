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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: 1262 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:08 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 1262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وشفاء 771 حالة جديدة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 157 ألفًا و785 حالة، وحالات الشفاء 148 ألفًا و80 حالة، والوفيات بلغت 548 حالة، مشيرة إلى أن جميع الإصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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