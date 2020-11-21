إصابة 3 أشخاص فى حريق بسبب انفجار أسطوانة غاز بالشرقية

أصيب 3 أشخاص من محافظة الشرقية، اليوم، بحروق، إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزلهم، وتم نقلهم لمستشفى ههيا للحروق، لتلقى العلاج.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ههيا للحروق بوصول "ف. ك " 50 سنة ربة منزل مصابة بحروق بالذراعين والساقين و"ه. ع. ع" 55 سنة مصابة بحروق باليدين والقدمين و"ي. م. ال" 45 سنة مصابًا بحروق بجميع أنحاء الجسم، وجميعهم مقيمون بمدينة القنايات.وتبين من التحريات حدوث إصابتهم نتيجة حريق بسبب انفجار أسطوانة صغيرة الحجم بالمنزل.وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.