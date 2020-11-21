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محافظات

محافظ الجيزة: تجفيف الشوارع والمحاور من مياه الأمطار (صور)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:05 م
الأمطار
الأمطار
عبدالله هشام
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تواصل محافظة الجيزة مجهودات تجفيف الشوارع والمحاور من مياه الأمطار وإزالة أي بؤر وتجمعات لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات ووجه  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري لشفط أي بؤر لتجمعات المياه ما زالت موجودة إضافة إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمتابعة تجفيف وشفط أي آثار للمياه بمحيط المدارس أو بداخلها.

وأكد محافظ الجيزة على الدفع بالمعدات لتمهيد وشفط أي آثار للأمطار بالشوارع الفرعية والجانبية، مشددا على قيام إدارات المرافق والكهرباء بتشغيل أعمدة الإنارة بصورتها الطبيعية، بعد تجفيف الطرق بالكامل وعمل صيانة لكافة الولاعات والتأكد من جفاف المياه وعدم وجود رطوبة بمكونات هذه الولاعات وتنظيفها وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

أكد راشد علي استقبال أي بلاغات من المواطنين المتعلقة بوجود تراكمات للمياه أو انقطاعات للمياه والكهرباء أو سقوط للأشجار وأعمدة الإنارة للتعامل الفوري والسريع معها من خلال الفرق الميدانية المتواجدة وغرف العمليات المنعقدة بكافة القطاعات والتى تم ربطهم مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة حيث يتم التنسيق الكامل بين جميع الجهات للتعامل مع الشكاوى والبلاغات بأسرع وقت.

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