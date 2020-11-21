غلق قاعة أفراح ببنها خالفت الإجراءات الاحترازية

قرر علي عبدالستار، رئيس مدينة ومركز بنها، غلق قاعة أفراح بقرية شبلنجة التابعة للمركز عقب مخالفتها الإجراءات الاحترازية وإقامة فرح دون مراعاة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقال علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها، إنه تلقى بلاغا من الأهالي بوجود فرح داخل إحدى القاعات الخاصة بالمناسبات والأفراح مخالفًا للإجراءات الاحترازية، وتبين أن القاعة ليست من القاعات المفتوحة المسموح بإقامة الأفراح بها.على الفور تم فض الفرح وإخلاء القاعة من المعازيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق وتشميع القاعة وتحرير محضر لمديرها المسئول وأخذ تعهد بعدم فتحها مرة أخرى.وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه سيتم سحب ترخيص القاعة في حالة تكرار المخالفة.