تحرير 105 مخالفات تموينية خلال حملة مكبرة بالمنوفية

أعلن المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، عن تحرير 105 مخالفات تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة لمواجهة جشع التجار.وأضاف الجمال، في بيان له، أن المخالفات تنوعت بين تقارير نقص وزن الخبز بالمخابز البلدية، وعدم نظافة أدوات العجين، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، فضلًا عن ضبط محطات وقود تبيع الوقود فى السوق السوداء.وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية.وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية إلى على عمل المخابز يومي السبت والجمعة، متابعًا: "كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة، وتحرير محاضر للمخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم".