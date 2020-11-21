زراعة 618 فدانا بالنخيل في محافظة الوادي الجديد

ذكرت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم زراعة 618 فدانا بالنخيل،وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإكثار من زراعة النخيل بالمحافظة.وقال المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد - في بيان اليوم السبت - إنه تم تخصيص مساحة 15 ألفا و556 فدانًا، لتنفيذ مبادرة النخيل بمركز بلاط وقراه، حيث تم بالفعل زراعة 618 فدانًا، بينما جرى رصد عدم جدية وتقاعس المستثمرين في مساحة 9320 فدانًا، بينما باقي المساحة يجرى فيها أعمال حفر الآبار الزراعية وتجهيز الأراضي للزراعة.وأوضح جبالي أن المركز بدأ حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين تنفيذًا لتوجيهات محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحصر المساحات المخصصة للمستثمرين ورصد الجادين منهم وغير الجادين، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تمهيدًا لسحب الأراضي منها وإعادة طرحها مرة أخرى.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق مبادرة في يناير 2019 بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم مليوني و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد.