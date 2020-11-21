البابا ثيؤدوروس يصل إلى كينيا (صور)

وصل البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، صباح اليوم السبت، إلى كينيا في زيارة رعوية لها.كان في استقبال البابا الإسكندري المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي بكينيا، والأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا، والأسقف سيلفستروس أسقف جولو وشرق أوغندا، ومسئولون سياسيون ومحليون، والعديد من كهنة نيروبي.