«ميركل»: على الجميع التدخل في حالة حدوث عنف ضد المرأة

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، المواطنين إلى عدم قبول العنف ضد المرأة.وقالت المستشارة، اليوم السبت، في رسالتها الأسبوعية المنشورة على الإنترنت عبر الفيديو: "الجميع مطالبون بالتدخل عندما يكون هناك تهديد بالعنف أو عندما حتى يحدث ذلك"، مضيفة أنه يتعين أن يعرف الجناة أنهم سيواجهون عقوبات، كما يجب أن تعرف المتضررات من أين يحصلن على الدعم.وذكرت ميركل أنه يوجد في ألمانيا حوالي 350 دار إيواء ومنزلا تقدم ملاذا للنساء، مضيفة أن حكومتها تعمل على الصعيد الدولي لضمان منع العنف ضد المرأة ومكافحته وحماية المتضررات، وقالت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي سيحل يوم الأربعاء المقبل: "يجب ألا نغض الطرف مطلقا عندما تتعرض الفتيات أو النساء للتهديد أو حتى ممارسة العنف".وفي الأشهر القليلة الماضية، تردد في عدة ولايات ألمانية أن ملاجئ النساء قد تلقت المزيد من طلبات المساعدة من نساء باحثات عن الحماية منذ بداية أزمة جائحة كورونا.وتكاد لا تكون هناك أماكن شاغرة في بعض المناطق لهذا السبب، ويفترض الخبراء أن التواجد المستمر داخل المنازل بسبب القيود المفروضة على الاختلاط الخارجي على خلفية الجائحة يؤدي إلى زيادة تفاقم توترات موجودة بالفعل.